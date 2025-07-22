Частные дома загорелись в Ростовской области из-за атаки БПЛА

Средства противовоздушной обороны сбили ночью беспилотники в Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Он отметил, что БПЛА нейтрализовали в Ростове-на-Дону, Миллерово, Донецке и Азовском районе.

Из-за дронов во дворах нескольких частных домов в поселке Красный Сад вспыхнула растительность. Огнеборцы оперативно потушили пожары. Губернатор подчеркнул, что обошлось без пострадавших.

«На место падения обломков выехали представители муниципалитета для уточнения последствий», — добавил он.

Ранее атаку БПЛА отразили в Самарской области. Губернатор Вячеслав Федорищев рассказал, что украинские боевики пытались атаковать местное предприятие, в результате ЧП никто не пострадал, разрушений тоже нет. В связи с налетом дронов под Самарой ограничили мобильный интернет. Глава региона объяснил, что эта мера помогает подавлять БПЛА.