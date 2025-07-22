Летевшие на предприятие дроны уничтожили в Самарской области

Несколько украинских беспилотников уничтожили в Самарской области, дроны летели в сторону промышленного предприятия. Об этом заявил губернатор Вячеслав Федорищев в Telegram-канале .

«Сегодня утром на территории нашего региона при попытке совершить атаку на одно из промышленных предприятий уничтожены несколько вражеских беспилотных летательных аппаратов», — написал он.

Глава региона отметил, что в результате происшествия никто не пострадал, разрушений тоже нет. В целях безопасности в Самарской области вводили временные ограничения мобильного интернета. Такая мера помогает военным подавлять вражеские дроны.

Накануне двухэтажный жилой дом в Ивантеевке загорелся из-за падения обломков БПЛА. Перед пожаром был взрыв. Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, никто не пострадал. По предварительным данным, в доме был мужчина, он успел выбежать на улицу.