За ночь силы ПВО сбили 32 дрона над Россией

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны сбили более 30 украинских беспилотников над Россией. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В период с 20:00 по московскому времени 10 июня до 7:00 11 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Больше всего дронов ликвидировали над Воронежской областью — 16. Над Курской — восемь, над Тамбовской — пять, над Ростовской — два, а также один БПЛА уничтожили над Черным морем у побережья Крыма.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что в небе над Котовском в Тамбовской области прогремело как минимум 10 взрывов. Очевидцы слышали громкие звуки в течение 15 минут.

До этого об атаке БПЛА заявил глава Воронежской области Александр Гусев. Он отметил, что в результате происшествия никто не пострадал, разрушений тоже нет.