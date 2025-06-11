Под Тамбовом прозвучали более 10 взрывов

По меньшей мере 10 взрывов прогремели в небе над Котовском в Тамбовской области. Об этом Telegram-канал Shot сообщил со ссылкой на местных жителей.

По предварительным данным, взрывы были связаны с работой системы ПВО, уничтожавшей беспилотники. Очевидцы слышали серию хлопков в течение 15 минут.

По данным Telegram-канала Mash, БПЛА ВСУ попытались атаковать Тамбовский пороховой завод. По свидетельствам очевидцев, на город все еще продолжают лететь беспилотники.

О пострадавших или разрушениях никаких официальных сведений пока нет.

Ранее пресс-служба Минобороны России сообщила, что за предыдущую ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 102 беспилотника самолетного типа. Почти половину из всех дронов обезвредили над Брянской областью.