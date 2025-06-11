Над Воронежской областью сбили 15 дронов за ночь

Прошедшей ночью силы противовоздушной обороны ликвидировали 15 беспилотников в небе над Воронежской областью. Об этом заявил глава региона Александр Гусев в Telegram-канале .

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в одном из районов Воронежской области были обнаружены и уничтожены более 15 БПЛА», — сказал он.

Гусев отметил, что в ходе ЧП никто не пострадал, повреждений в регионе тоже не зафиксировали. При этом опасность атаки дронов в Воронежской области сохраняется.

До этого Telegram-канал Shot сообщил, что жители Котовска в Тамбовской области слышали около 10 взрывов. По неуточненной информации, они связаны с работой системы ПВО. Серия хлопков продолжалась в течение 15 минут.

По данным журналистов, беспилотники могли лететь в сторону Тамбовского порохового завода. Официальной информации пока не поступало.