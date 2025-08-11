За ночь силы ПВО сбили 32 беспилотника ВСУ над Россией

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Семь дронов ликвидировали над Белгородской областью, по пять — над Брянской и Калужской, четыре — над Крымом, по два — над Рязанской, Орловской, Воронежской, Курской и Московским регионом. Также один дрон сбили над Тульской областью.

Ночью губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что вражеские дроны атаковали две промышленные зоны в регионе. При отражении атаки в Арзамасском округе погиб один человек, еще двое сотрудников пострадали, их госпитализировали. Также серия взрывов прогремела в Дзержинске.