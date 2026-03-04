За ночь силы ПВО сбили 32 беспилотника над Россией

Сегодня ночью силы противовоздушной обороны сбили 32 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 по московскому времени 3 марта до 7:00 4 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Больше всего беспилотников ликвидировали в Волгоградской области — 21. По четыре БПЛА сбили в Ростовской и Белгородской, два — в Астраханской и один — в Курской области.

Как сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, в результате ночной атаки дронов в регионе пострадали пять человек. Им оказали медицинскую помощь, сейчас жизни пострадавших ничего не угрожает.

Глава Ростовской области утром отметил, что ПВО отразили атаку БПЛА в двух районах — Миллеровском и Тарасовском. Никто не пострадал, однако не обошлось без разрушений на земле. Обломки упали на территорию строящейся базы отдыха. Нежилое помещение получило частичные повреждения.