Силы ПВО отразили несколько десятков БПЛА в двух районах Ростовской области

Вечером и ночью силы противовоздушной обороны отразили несколько десятков беспилотников в двух районах Ростовской области — Миллеровском и Тарасовском. Об этом заявил глава региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале .

«Люди не пострадали. Но не обошлось без последствий на земле — в результате падения обломков БПЛА на территорию строящейся базы отдыха частично повреждены (остекление и входная дверь) нежилого помещения», — написал он.

Также ночью ВСУ атаковали Волгоградскую область. По словам губернатора региона Андрея Бочарова, обломки задели квартиру жилого дома в Тракторозаводском районе. Еще специалисты зафиксировали попадание в три частных домовладения в Среднеахтубинском районе.

В результате происшествия пять человек получили ранения. Медики оказали необходимую помощь всем пострадавшим, их жизни ничего не угрожает.