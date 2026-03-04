Пять человек пострадали при атаке ВСУ в Волгоградской области

Губренатор Бочаров: из-за атаки ВСУ в Волгоградской области пострадали 5 человек

Пять человек пострадали в Волгоградской области в результате ночной атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, его слова привела пресс-служба администрации Волгоградской области.

В Среднеахтубинском районе зафиксировали попадание в три частных домовладения. В Ворошиловском районе беспилотник упал в нежилой зоне.

В Тракторозаводском районе атаке подверглась квартира в многоквартирном доме на улице Батова. В результате происшествия выбило стекла в соседних квартирах и близлежащих домах.

По словам губернатора, медики оказывают помощь пятерым пострадавшим, их жизням ничего не угрожает.

«Даны поручения оперативным службам и муниципальным образованиям провести работы по уточнению возможных повреждений иных объектов, ликвидации последствий и помощи пострадавшим, а также привести в готовность пункты временного размещения», — заявил Андрей Бочаров.

Ранее пресс-служба Минобороны сообщила, что за прошедшую ночь, 3 марта, силы противовоздушной обороны ликвидировали 16 украинских дронов над российскими регионами.