За ночь силы ПВО сбили 19 беспилотников над Россией

За ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали 19 украинских беспилотников над Россией. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Девять БПЛА сбили над Волгоградской областью, по три — над Брянской и Курской, по одному — над Белгородской, Орловской, Воронежской и Саратовской областями.

Ранее стало известно, что в аэропорту Волгограда вводили запрет на прием и выпуск самолетов. Как отметил представитель Росавиации Артем Кореняко, ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

До этого сотрудников заводов в Свердловской области эвакуировали из-за угрозы атаки беспилотников. Кроме того, региональные власти предупредили о перебоях с мобильным интернетом.