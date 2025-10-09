В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты самолетов

Запрет на прием и выпуск самолетов сняли в аэропорту Волгограда. Об этом заявил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — написал он.
Ранее сотрудников ряда заводов в Свердловской области эвакуировали из-за угрозы атаки БПЛА. Также региональное правительство предупредило о вероятных перебоях в работе мобильного интернета.
Накануне вводили трехчасовые ограничения на полеты в аэропорту Нижнего Новгорода. Еще временно прекращали работу авиагавани в Волгограде, Ставрополе и Тамбове. Причина была связана с необходимостью обеспечить безопасность пассажиров. По словам Кореняко, это остается главным приоритетом.
