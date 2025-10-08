В Свердловской области эвакуировали заводы из-за угрозы атаки БПЛА

Сотрудников нескольких заводов в Свердловской области эвакуировали из-за угрозы атаки украинских дронов. Об этом сообщили в региональном правительстве .

«Ряд предприятий ввели упреждающий режим реагирования на угрозу атаки БПЛА, предусматривающий эвакуацию их работников», — пояснили в департаменте информационной политики.

Также власти предупредили о возможных введениях ограничений на работу мобильного интернета в регионе.

По информации 66.RU, утром 8 октября в Екатеринбурге эвакуировали сотрудников концерна «Калина», Уральского завода гражданской авиации и Машиностроительного завода им. М. И. Калинина.

Ранее стало известно, что минувшей ночью силы ПВО ночью сбили 53 украинских беспилотника в небе над Россией. Больше всего дронов уничтожили в Белгородской области.