За ночь силы ПВО сбили 147 дронов над Россией

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 147 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Дроны ликвидировали над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Липецкой, Тверской, Орловской, Тульской и Тамбовской областями, а также над Московским регионом.

«Всего с 20:00 по московскому времени 16 июня до 7:00 17 июня перехвачены и уничтожены 198 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Ночью мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО отразили атаку двух летевших на столицу украинских дронов. На место падения обломков БПЛА отправились сотрудники оперативных служб.

Также в 03:41 пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко заявил о введении ограничений на полеты самолетов в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский. В 04:06 он написал, что запрет отменили.