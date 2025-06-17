За ночь силы ПВО сбили 147 дронов над Россией
За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 147 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Дроны ликвидировали над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Липецкой, Тверской, Орловской, Тульской и Тамбовской областями, а также над Московским регионом.
«Всего с 20:00 по московскому времени 16 июня до 7:00 17 июня перехвачены и уничтожены 198 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.
Ночью мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО отразили атаку двух летевших на столицу украинских дронов. На место падения обломков БПЛА отправились сотрудники оперативных служб.
Также в 03:41 пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко заявил о введении ограничений на полеты самолетов в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский. В 04:06 он написал, что запрет отменили.