Силы ПВО обезвредили летевшие на Москву беспилотники

Военные уничтожили два летевших на Москву украинских беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

«ПВО Минобороны отражена атака двух вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — заявил он.

Сильные взрывы послышались в Тамбове и Котовске, Росавиация объявила о временном закрытии местного аэропорта. О налете украинских дронов рассказали также жители Ельца в Липецкой области, в городе сработала сирена.

На Украине в ночь на 17 июня объявили воздушную тревогу во всех областях. Беспилотники атаковали Святошинский, Дарницкий, Соломенский районы и Оболонь в Киеве. Мэр Виталий Кличко сообщил о пожаре в складских помещениях.