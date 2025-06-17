Ограничения отменили в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский

Ограничения на полеты самолетов отменили в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Сообщение о снятии запрета он написал в 04:06. До этого, в 03:41, Кореняко заявил о запрете на прием и выпуск воздушных судов в этих четырех аэропортах. По его словам, авиадиспетчеры и сотрудники воздушной гавани сделали все возможное для обеспечения безопасности пассажиров.
Сегодня после полуночи стало известно о ЧП с вылетевшим из Москвы в Батуми Superjet 100 авиакомпании «Азимут». Борт вернулся во Внуково из-за технических неполадок – у самолета отделился капот правого двигателя. Внутри находились люди, они не пострадали.
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