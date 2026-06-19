За ночь силы ПВО сбили 133 украинских беспилотника над Россией

За ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали 133 украинских беспилотника ВСУ над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение ночи в период с 20:00 по московскому времени 18 июня до 7:00 19 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 133 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — заявили в ведомстве.

БПЛА ликвидировали над Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Воронежской, Смоленской, Ростовской, Тульской и Рязанской областями. Также беспилотники сбили над Московским регионом, Крымом и Черным морем.

Утром губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что силы ПВО подавили два беспилотника в районе Северной стороны города.

Вчера в период с 07:00 до 20:00 по московскому времени средства ПВО ликвидировали 234 украинских беспилотника над Россией. Аппараты уничтожили над Московским регионом, Крымом и в 11 областях страны.