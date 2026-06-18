Силы ПВО сбили 234 БПЛА ВСУ над Россией

Силы противовоздушной обороны уничтожили 234 украинских беспилотника над российскими регионами в период с 07:00 до 20:00 по московскому времени. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«В период с 07:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 234 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — уточнили в военном ведомстве.

Российские военные уничтожили украинские БПЛА над московским регионом, Крымом и над 11 областями страны. Боевики ВСУ атаковали Брянскую, Белгородскую, Воронежскую, Владимирскую, Тульскую, Орловскую, Ростовскую, Курскую, Калужскую, Рязанскую и Ярославскую области.

Ранее Минобороны России сообщало, что системы ПВО за сутки сбили 992 БПЛА, четыре крылатые ракеты «Фламинго», 10 управляемых авиабомб и три снаряда РСЗО HIMARS.