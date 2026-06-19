Губернатор Развожаев: силы ПВО сбили два беспилотника в Севастополе

Силы противовоздушной обороны ликвидировали два беспилотника в районе Северной стороны Севастополя. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в мессенджере «Макс» .

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбито два БПЛА в районе Северной стороны», — написал он.

Вчера вечером Минобороны сообщило, что средства ПВО ликвидировали 234 украинских беспилотника над Россией в период с 07:00 до 20:00 по московскому времени.

Аппараты сбили над Московским регионом, Крымом и 11 областями страны — среди них Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Орловская, Тульская, Курская, Ростовская, Рязанская, Курская и Ярославская.