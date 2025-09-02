За ночь силы ПВО сбили 13 украинских БПЛА над Ростовской областью

За ночь силы противовоздушной обороны сбили 13 украинских беспилотников над Ростовской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Ростовской области», — заявили в ведомстве.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь заявил, что при налете БПЛА в регионе пострадали трое взрослых и один ребенок. Дроны ликвидировали над тремя регионами — Ростове, Мясниковском и Неклиновском.

В одной из квартир 25-этажного дома нашли неразорвавшийся снаряд. В итоге эвакуировали 320 жильцов. Их разместили в пункте временного размещения в ближайшей школе. По словам Слюсаря, муниципальная комиссия будет фиксировать ущерб после завершения работы саперов.