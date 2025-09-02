Ребенок и трое взрослых пострадали при налете БПЛА в Ростовской области

Трое взрослых и ребенок пострадали после атаки беспилотников в трех районах Ростовской области. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале .

«Ночью наши силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростове, Мясниковском и Неклиновском районах. На западной окраине Ростова и возле соседнего хутора Красный Крым загорелась трава, еще ночью огонь был потушен», — написал он.

В микрорайоне Левенцовский повреждения получили фасад и кровля многоэтажки. Жителей эвакуировать не стали. Также повредились фасад и остекление в квартирах другого многоэтажного дома. К врачам обратились трое взрослых и ребенок. Серьезных ранений никто из пострадавших не получил.

Еще в одной из квартир нашли неразорвавшийся снаряд. Началась эвакуация 320 жителей дома. Людей разместили в ПВР на базе ближайшей школы.