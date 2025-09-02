Жильцов многоэтажки в Ростове-на-Дону эвакуировали из-за неразорвавшегося снаряда

Украинские боевики атаковали с помощью дронов несколько многоэтажек в микрорайоне Левенцовский в Ростове-на-Дону, жильцов одной из них эвакуировали из-за неразорвавшегося снаряда в квартире. Об этом заявил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале .

По его словам, из 25-этажного дома вывели 320 жильцов. Для них оборудовали пункт временного размещения в ближайшей школе.

«Ночью с разными жалобами за медицинской помощью обратились трое взрослых и ребенок. К счастью, серьезного вреда здоровью никто из них не получил», — добавил врио губернатора.

Он уточнил, что муниципальная комиссия начнет фиксировать ущерб после того, как завершат работу саперы.

Ранее Слюсарь сообщал, что из-за налета украинских беспилотников в городе загорелись верхние этажи двух домов. ЧП произошло на улицах Ткачева и Еременко.