За ночь ПВО сбила 273 украинских беспилотника над Россией

Российские силы противовоздушной обороны за ночь с 19 на 20 мая сбили 273 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны .

БПЛА перехватили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями.

Еще часть украинских беспилотников сбили над Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом, Татарстаном, Москвой и Подмосковьем, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Предыдущей ночью, с 18 на 19 мая, российские средства ПВО ликвидировали немного больше беспилотников ВСУ, чем сегодня — 315 БПЛА.

Днем ВСУ атаковали автозаправочную станцию в селе Смотровая Буда Брянской области. Там получили ранения два мирных жителя. Мужчин сразу доставили в больницу.