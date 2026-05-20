За ночь ПВО сбила 273 украинских беспилотника над Россией
Российские силы противовоздушной обороны за ночь с 19 на 20 мая сбили 273 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны.
БПЛА перехватили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями.
Еще часть украинских беспилотников сбили над Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом, Татарстаном, Москвой и Подмосковьем, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
Предыдущей ночью, с 18 на 19 мая, российские средства ПВО ликвидировали немного больше беспилотников ВСУ, чем сегодня — 315 БПЛА.
Днем ВСУ атаковали автозаправочную станцию в селе Смотровая Буда Брянской области. Там получили ранения два мирных жителя. Мужчин сразу доставили в больницу.