При атаке ВСУ на АЗС в Брянской области пострадали два человека

Два мирных жителя пострадали при атаке Вооруженных сил Украины на автозаправочную станцию в селе Смотровая Буда Брянской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук .

«Очередные удары ВСУ по нашему приграничью. Киевский режим атаковал автозаправочную станцию в селе Смотровая Буда Клинцовского района», — рассказал он.

Двое мужчин пострадали. Их доставили в больницу, где оказывают всю необходимую помощь. Ковальчук не уточнил, чем именно атаковали заправку.

Ранее в Белгородской области еще один мирный житель пострадал при атаке беспилотника ВСУ на автомобиль. Мужчина получил осколочное ранение брюшной полости и минно-взрывную травму.

За день до этого в Курской области во время удара по жилому дому погибла 68-летняя женщина. Ранения получили еще два человека.