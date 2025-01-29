За ночь над Тверской областью сбили 29 беспилотников

За прошедшую ночь над Тверской областью уничтожили 29 беспилотников. Об этом заявила пресс-служба правительства региона.

«Губернатор Игорь Руденя сообщил: за минувшую ночь над территорией Тверской области силами Минобороны РФ отражена атака 29 БПЛА», — уточнили там.

Ранее Минобороны сообщило, что за ночь над Россией уничтожили 104 вражеских дрона. Больше всего прилетело в Курскую область, там силы ПВО сбили 47 беспилотников.

Также три БПЛА подавили над Нижегородской областью. Обломки одного из дронов упали на территорию Кстовской промзоны.

Из-за падения начался пожар. Как заявил губернатор Глеб Никитин, в результате ЧП никто не пострадал, на место оперативно вызвали пожарных.