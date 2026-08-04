За ночь над Россией сбили 320 беспилотников

Системы противовоздушной обороны нейтрализовали ночью над регионами 320 украинских БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Аппараты самолетного типа уничтожили в период с 20:00 до 8:00.

Атаки отразили в Крыму, Московском регионе, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской областях.

В Подмосковье жертвами налета БПЛА стали пять человек. Еще шесть жителей пострадали, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Крупный пожар произошел на складе, повреждения получили электроподстанция и административное здание.

В Ленинградской области из-за БПЛА разгорелся огонь на складском комплексе в Красном бору. Всего над регионом ликвидировали 17 беспилотников, один человек пострадал.