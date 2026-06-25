За ночь над регионами уничтожили 269 украинских БПЛА

Системы противовоздушной обороны ночью нейтрализовали над российскими регионами 269 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

БПЛА сбили в период с 20:00 до 07:00. Налеты отразили в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Саратовской, Смоленской, Ростовской, Тульской областях, в Краснодарском крае, Московском регионе, Крыму и над акваторией Черного моря.

Оперштаб Кубани подтвердил, что ночью в станице Полтавской Красноармейского района из-за атаки беспилотников вспыхнул пожар на территории нефтебазы. В результате ЧП никто не пострадал, на место прибыли спасатели.

Средства ПВО за ночь также перехватили несколько беспилотников на подлете к Москве. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что военные уничтожили как минимум два аппарата.