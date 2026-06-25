На Кубани из-за БПЛА произошел пожар на территории нефтебазы

Из-за падения обломков беспилотника разгорелся пожар на территории нефтебазы в станице Полтавской Красноармейского района. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.

В результате ЧП обошлось без пострадавших, на место прибыли оперативные и специальные службы.

В связи с пожаром перекрыли движение по трассе из станицы Полтавской к хутору Трудобеликовскому.

В ночь на 24 июня средства противовоздушной обороны нейтрализовали над российскими регионами более 300 беспилотников. Налетам подверглись Крым, Московский регион, Краснодарский край, Астраханская, Брянская, Белгородская, Воронежская, Калужская, Волгоградская, Курская, Нижегородская, Липецкая и другие области.

В Севастополе из-за атаки БПЛА пострадали два человека, подтвердил губернатор Михаил Развожаев. Один мирный житель получил осколочные ранения ноги, а второй — баротравму уха. За ночь ВСУ атаковали город два раза, российские военные сбили 70 беспилотников.