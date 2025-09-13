За ночь над регионами сбили более 40 беспилотников

Средства противовоздушной обороны нейтрализовали ночью над регионами 42 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Беспилотники перехватили в период с 23:00 до 06:00 утра по московскому времени.

Больше всего дронов сбили в Ростовской области — там ликвидировали 15 аппаратов. В Белгородской области уничтожили 12 беспилотников, в Волгоградской — 10, в Крыму — два. По одному БПЛА военные также сбили под Калугой, Курском и Смоленском.

Ранее массовый налет беспилотников на Россию зафиксировали в ночь на 12 сентября. Системы ПВО сбили над регионами более 200 аппаратов.

В Ленинградской области из-за упавшего дрона загорелось судно в порту Приморска. Губернатор региона Александр Дрозденко уточнил, что угрозы затопления и разлива нефтепродуктов не возникло. Глава области добавил, что обошлось без пострадавших.