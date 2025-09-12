За ночь силы ПВО сбили 221 беспилотник над Россией

За ночь силы противовоздушной обороны сбили 221 украинский беспилотник над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 221 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Больше всего дронов ликвидировали в Брянской области — 85. Над Смоленской — 42, над Ленинградской — 28, над Калужской — 18, над Новгородской — 14. По девять БПЛА сбили над Орловской областью и Московским регионом. Семь дронов уничтожили над Белгородской, по три над Ростовской и Тверской, по одному — над Псковской, Тульской и Курской областями.

Утром губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что в порту Приморск после атаки БПЛА случился пожар на одном из судов. Сработала система пожаротушения. На место ЧП оперативно прибыли спасатели, открытое горение быстро потушили.