Порт Приморска загорелся из-за сбитого беспилотника

В порту Приморск в результате атаки БПЛА произошел пожар на одном из судов. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Он отметил, что сработала система пожаротушения. На место ЧП прибыли спасатели, они ликвидировали открытое горение на судне.

«Угрозы затопления и разлива нефтепродуктов нет», — подчеркнул губернатор.

Огнеборцы также потушили в Приморске возгорание на насосной станции.

«Четко сработали все службы», — отметил Дрозденко.

По его словам, обошлось без пострадавших.

Средства противовоздушной обороны также сбили ночью украинские беспилотники во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино и вне населенных пунктов в Ломоносовском районе. В результате налета дронов никто не пострадал. Всего в регионе за ночь уничтожили более 30 БПЛА.