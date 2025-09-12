Порт Приморска загорелся из-за сбитого беспилотника
В порту Приморск в результате атаки БПЛА произошел пожар на одном из судов. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
Он отметил, что сработала система пожаротушения. На место ЧП прибыли спасатели, они ликвидировали открытое горение на судне.
«Угрозы затопления и разлива нефтепродуктов нет», — подчеркнул губернатор.
Огнеборцы также потушили в Приморске возгорание на насосной станции.
«Четко сработали все службы», — отметил Дрозденко.
По его словам, обошлось без пострадавших.
Средства противовоздушной обороны также сбили ночью украинские беспилотники во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино и вне населенных пунктов в Ломоносовском районе. В результате налета дронов никто не пострадал. Всего в регионе за ночь уничтожили более 30 БПЛА.