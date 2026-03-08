За ночь над регионами сбили 72 украинских беспилотника

Системы противовоздушной обороны нейтрализовали ночью над регионами 72 дрона ВСУ. Об этом со ссылкой на Минобороны сообщило РИА «Новости» .

Больше всего аппаратов уничтожили под Астраханью и в Крыму — там поразили по 20 беспилотников. Военные перехватили восемь БПЛА над Краснодарским краем, 14 — над Ростовской областью, три — над Курской, два — над Волгоградской. Также один беспилотник ликвидировали над акваторией Азовского моря.

Ночью из-за атаки со стороны ВСУ загорелась нефтебаза в Армавире. Оперштаб Краснодарского края уточнил, что в результате ЧП никто не пострадал.

В ночь на 7 марта средства ПВО отразили налет более 120 беспилотников. Аппараты сбили в Брянской, Орловской, Рязанской, Белгородской, Калужской. Воронежской, Курской, Тульской, Самарской, Липецкой, Ростовской и Волгоградской областях, а также в Коми и Московском регионе. На столицу летел один БПЛА.