За ночь над регионами сбили 72 украинских беспилотника
Системы противовоздушной обороны нейтрализовали ночью над регионами 72 дрона ВСУ. Об этом со ссылкой на Минобороны сообщило РИА «Новости».
Больше всего аппаратов уничтожили под Астраханью и в Крыму — там поразили по 20 беспилотников. Военные перехватили восемь БПЛА над Краснодарским краем, 14 — над Ростовской областью, три — над Курской, два — над Волгоградской. Также один беспилотник ликвидировали над акваторией Азовского моря.
Ночью из-за атаки со стороны ВСУ загорелась нефтебаза в Армавире. Оперштаб Краснодарского края уточнил, что в результате ЧП никто не пострадал.
В ночь на 7 марта средства ПВО отразили налет более 120 беспилотников. Аппараты сбили в Брянской, Орловской, Рязанской, Белгородской, Калужской. Воронежской, Курской, Тульской, Самарской, Липецкой, Ростовской и Волгоградской областях, а также в Коми и Московском регионе. На столицу летел один БПЛА.