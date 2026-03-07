Средства ПВО сбили 124 дрона ВСУ над регионами России

Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 124 дрона ВСУ над регионами России. Об этом сообщило Минобороны .

Больше всего беспилотников ликвидировали в Брянской области — 29 устройств, 15 — над Орловской областью, 11 — под Белгородом, девять — под Рязанью.

«Восемь БПЛА — над территорией Калужской области, семь БПЛА — над территорией Воронежской области, по шесть БПЛА — над территориями Курской, Ростовской, Волгоградской областей и Республикой Крым», — уточнили в министерстве.

По пять дронов сбили над территориями Тульской и Самарской областей, по три — под Липецком и в Московском регионе. Один БПЛА летел на Москву.

По два беспилотника уничтожили над территориями Саратовской и Ульяновской областей и один БПЛА — в Ивановской области.

Накануне в Краснодарском крае на хуторе Бережном в Абинском районе из-за падения обломков БПЛА загорелась подстанция.