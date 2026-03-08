Пожар произошел на нефтебазе в Амавире в результате атаки беспилотника

В Амавире в результате атаки украинского беспилотника произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба оперштаба Краснодарского края. По предварительным данным, никто не пострадал.

В тушении задействовали 91 человека и 26 спецмашин. В работах участвуют сотрудники краевого управления МЧС.

В ночь на 8 марта угрозу атаки БПЛА объявляли в Краснодаре и Абинском районе Краснодарского края. А утром 6 марта пожар случился на подстанции в хуторе Бережном — к возгоранию привело падение обломков дрона. Огонь потушили, о пострадавших не сообщалось.

В Нижегородской области днем 7 марта загорелся склад с мукой. Пожар произошел в Володарске на улице Клубной. К моменту прибытия спасателей в здании уже полыхали мешки с мукой. Огонь распространился примерно на тысячу квадратных метров.

Прокуратура региона взяла ситуацию на контроль. Предварительно, жертв и пострадавших нет.