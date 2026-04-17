За ночь над регионами сбили 62 украинских БПЛА

Средства противовоздушной обороны нейтрализовали ночью над регионами 62 дрона ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Налеты БПЛА отразили в Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской, Новгородской областях и в Крыму. Аппараты ликвидировали в период с 20:00 до 7:00 по московскому времени.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что над регионом уничтожили три дрона. Он предупредил, что из-за объявленной опасности БПЛА может снижаться скорость мобильного интернета.

Позже число сбитых беспилотников увеличилось до 12. В Ломоносовском районе в результате атаки дронов повреждения получил автомобиль и окна здания, а в Ермилово произошел пожар в складском помещении. На место возгорания прибыли спасатели.

Также обломки БПЛА рухнули в Выборгском районе. Глава региона уточнил, что в результате ЧП никто не пострадал.