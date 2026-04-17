Силы ПВО сбили три украинских дрона над Ленобластью

Над Ленинградской областью силы ПВО уничтожили три беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем телеграм-канале .

В ночь на пятницу губернатор объявил опасность БПЛА в небе над областью. Дрозденко предупредил, что может наблюдаться снижение скорости мобильного интернета.

Ранее глава Тупсе Сергей Бойко сообщил, что в результате атаки украинских дронов на город повреждения получили 60 жилых домов. По его словам, службы уже обследовали 43 жилых помещения, в которых проживает 122 человека. Пять частных домов полностью разрушены.

Четверо жителей Шебекина получили ранения при атаке беспилотников. Дрон ударил по административному зданию. Находившиеся в нем три женщины получили минно-взрывные травмы, одна из них — еще и ранения в грудь, руку и ногу.