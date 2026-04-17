БПЛА повредили автомобиль и окна здания в Ленобласти

В Ленинградской области БПЛА повредили транспортное средство и окна здания. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в телеграм-канале.

Число сбитых дронов в регионе увеличилось до 12.

«В Ломоносовском районе в результате падения БПЛА сообщается о повреждении осколками одного транспортного средства и окон соседнего здания. Также фиксируют падение обломков БПЛА в Выборгском районе. Без ущерба. Пострадавших по предварительной информации нет. Боевая работа продолжается», — написал глава Ленобласти.

В Выборгском районе в поселке Ермилово при отражении атаки произошло возгорание в складском помещении. На место происшествия выехали пожарные части.

Ранее Дрозденко сообщал о трех сбитых БПЛА в небе над Ленобластью.