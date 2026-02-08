За ночь над регионами сбили 22 украинских БПЛА

Системы противовоздушной обороны ночью нейтрализовали над российскими регионами 22 беспилотника ВСУ. Об этом со ссылкой на Минобороны сообщило РИА «Новости» .

Над Брянской областью сбили 11 дронов самолетного типа, над Калужской — четыре, один — над Курской. Также шесть беспилотников поразили над Черным морем.

В ночь на 7 февраля военные перехватили над страной более 80 БПЛА. Самый массированный налет произошел под Волгоградом — там уничтожили 45 аппаратов.

В Брянской области ликвидировали восемь дронов, в Ростовской и Саратовской — по шесть, в Орловской и Тверской — по четыре. Также атаки беспилотников отразили под Курском, Белгородом, Астраханью, Воронежем, Калугой, Смоленском и Липецком.

В Конаковском округе Тверской области из-за упавших фрагментов БПЛА разгорелся пожар на предприятии. Врио главы региона Виталий Королев рассказал, что пожарные ликвидировали возгорание, обошлось без пострадавших и повреждений производственной линии.