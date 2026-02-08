За ночь над регионами сбили 22 украинских БПЛА
Системы противовоздушной обороны ночью нейтрализовали над российскими регионами 22 беспилотника ВСУ. Об этом со ссылкой на Минобороны сообщило РИА «Новости».
Над Брянской областью сбили 11 дронов самолетного типа, над Калужской — четыре, один — над Курской. Также шесть беспилотников поразили над Черным морем.
В ночь на 7 февраля военные перехватили над страной более 80 БПЛА. Самый массированный налет произошел под Волгоградом — там уничтожили 45 аппаратов.
В Брянской области ликвидировали восемь дронов, в Ростовской и Саратовской — по шесть, в Орловской и Тверской — по четыре. Также атаки беспилотников отразили под Курском, Белгородом, Астраханью, Воронежем, Калугой, Смоленском и Липецком.
В Конаковском округе Тверской области из-за упавших фрагментов БПЛА разгорелся пожар на предприятии. Врио главы региона Виталий Королев рассказал, что пожарные ликвидировали возгорание, обошлось без пострадавших и повреждений производственной линии.