Спасатели ликвидировали разгоревшийся из-за БПЛА пожар на тверском предприятий
Оперативные службы ликвидировали пожар на предприятии в Конаковском округе. Об этом сообщила пресс-служба администрации Тверской области.
ЧП возникло во время отражения атаки беспилотника. Обломки сбитого дрона упали на территории предприятия и спровоцировали пожар.
Врио губернатора региона Виталий Королев уточнил, что обошлось без пострадавших. Производство объекта не получило повреждений.
Ранее жители Тверской области рассказали о мощных взрывах в Конаковском районе. Они заметили дым в стороне поселка Редкино, на место ЧП направили несколько пожарных расчетов.
Всего за ночь в регионах нейтрализовали 82 украинских беспилотника. Атаки отразили в Волгоградской, Брянской, Ростовской, Саратовской и других областях.