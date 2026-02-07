Более 80 украинских БПЛА уничтожили за ночь над регионами России

Прошедшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили 82 дрона ВСУ над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

Беспилотники ликвидировали в период с 23:00 6 февраля до 07:00 7 февраля по московскому времени. Больше всего дронов уничтожили в Волгоградской области — 45 устройств, восемь — в Брянской, по шесть — в Ростовской и Саратовской областях.

По четыре беспилотника сбили под Орлом и Тверью, еще три — в Курской области. По одному БПЛА уничтожили в Белгородской, Астраханской, Воронежской, Калужской, Смоленской и Липецкой областях.

После налета вражеских дронов на Тверскую область в Конаковском районе произошел пожар. Перед этим прозвучали мощные взрывы.