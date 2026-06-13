За ночь над регионами сбили 177 украинских БПЛА

Средства противовоздушной обороны ночью нейтрализовали 177 украинских беспилотников над регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Военные перехватили и уничтожили аппараты в Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской областях. Также они ликвидировали БПЛА в Крыму, Московском регионе, на Кубани, над акваториями Азовского и Черного морей.

В Краснодарском крае из-за налета загорелся морской терминал в Темрюкском районе, погиб человек. Губернатор Вениамин Кондратьев добавил, что из-за ЧП также пострадали три человека.

Для тушения пожара направили 96 специалистов и более 30 единиц техники. Также на место прибыли оперативные и специальные службы.

Ранее ВСУ атаковали администрацию Энергодара, города-спутника Запорожской атомной электростанции. Мэр Максим Пухов подтвердил, что обошлось без пострадавших.