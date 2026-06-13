Морской терминал загорелся в Краснодарском крае из-за БПЛА

Украинские боевики ночью атаковали с помощью беспилотников Темрюкский район. В результате падения обломков произошел пожар на морском терминале, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев .

Он подчеркнул, что жертвой налета БПЛА стал один человек.

«Выражаю самые искренние соболезнования семье погибшего», — отметил глава региона.

По предварительной информации, из-за беспилотников пострадали три человека, им оказывают помощь.

Ликвидацией пожара на терминале занимаются 96 специалистов и более 30 единиц техники. На месте работают оперативные и специальные службы.

Ранее в результате атаки БПЛА погиб житель Брянской области, еще двое получили ранения. Врио губернатора региона Егор Ковальчук уточнил, что пострадала жительница города Стародуб и два жителя поселка Суземка. Их госпитализировали, однако спасти одного из них медикам не удалось, так как травмы оказались слишком тяжелыми.