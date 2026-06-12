ВСУ атаковали беспилотниками здание администрации Энергодара
Украинские беспилотники атаковали администрацию Энергодара, города-спутника Запорожской атомной электростанции, рассказал мэр города Максим Пухов. Об этом сообщило РИА «Новости».
По его словам, было уже 11 прилетов по зданию. К счастью, никто не пострадал.
Ночью вражеские БПЛА били по генераторам торговых точек, сообщил градоначальник.
Вечером в четверг город пережил несколько атак беспилотников ВСУ. Под удар попала территория 145-й медицинской санитарной части. Украина задействовала четыре беспилотника, один из них удалось ликвидировать. Еще один ударил мобильному акушерскому пункту, оборудованному на базе КамАЗа.