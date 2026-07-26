За ночь над регионами сбили 133 украинских БПЛА

Системы противовоздушной обороны нейтрализовали ночью над регионами 133 беспилотника ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Аппараты самолетного типа перехватили в период с 20:00 до 8:00 по московскому времени. Налеты БПЛА отразили в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областях, Московском регионе, Краснодарском крае, Крыму и над акваторией Черного моря.

Под Калугой военные уничтожили 16 беспилотников. Губернатор Владислав Шапша подтвердил, что атакам подверглись Бабынинский, Дзержинский, Козельский, Медынский, Перемышльский, Хвастовичский и Юхновский муниципальные округа. В результате ЧП обошлось без пострадавших и разрушений инфраструктуры.

За 25 июля над регионами ликвидировали почти 150 аппаратов. В Минобороны уточнили, что БПЛА сбили в Краснодарском крае, над акваторией Азовского моря, в Крыму, Московском регионе, Тюменской, Тульской, Владимирской и других областях.