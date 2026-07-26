Силы ПВО уничтожили 16 БПЛА нал Калужской областью за ночь
Прошедшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили 16 БПЛА в Калужской области. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша в телеграм-канале.
Беспилотники сбили над территориями Бабынинского, Дзержинского, Козельского, Медынского, Перемышльского, Хвастовичского и Юхновского муниципальных округов.
«На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — написал глава региона.
Днем 25 июля средства ПВО уничтожили 146 украинских БПЛА самолетного типа, сообщило Минобороны России. Беспилотники ликвидировали в Брянской, Белгородской, Калужской, Владимирской, Курской, Орловской, Тульской, Рязанской, Тюменской областях, над Московским регионом, Краснодарским краем и в Крыму.