Силы ПВО за день сбили 146 беспилотников ВСУ

Дежурные системы ПВО перехватили или уничтожили 146 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом в ежедневном отчете в телеграм-канале сообщило Минобороны России.

В период с 8:00 до 20:00 российские зенитчики уничтожили беспилотники над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Тюменской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым. БПЛА сбивали также над акваторией Азовского моря.

За прошедшую неделю с 18 по 25 июля в сторону Москвы летели 1401 украинский беспилотник. На подлете к столице системы противовоздушной обороны ликвидировали 143 БПЛА, остальные нейтрализовали на дальних подступах к городу. Основная масса беспилотников следовала к столице с юга.