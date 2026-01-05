За ночь над Московским регионом и Рязанской областью сбили три БПЛА

Системы противовоздушной обороны нейтрализовали ночью над регионами три беспилотника ВСУ самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Два дрона ликвидировали над Московским регионом и один над Рязанской областью.

Ранее атаку беспилотников отразили на подлете к столице днем и вечером 4 января. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в период с 15:00 до 00:00 средства ПВО уничтожили 42 беспилотника.

На фоне атаки дронов в городе ограничили работу аэропортов — временные меры вводили в Домодедове, Внукове и Жуковском. Из-за ограничений на прилет и вылет в воздушных гаванях скопились десятки людей, часть рейсов перенесли или отменили.

В ночь на 4 января над регионами уничтожили 90 украинских БПЛА. Их перехватили в Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Воронежской, Орловской, Ростовской, Белгородской областях и в Московском регионе.