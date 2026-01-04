Силы ПВО уничтожили 90 украинских беспилотников

В течение прошедшей ночи средства противовоздушной обороны уничтожили 90 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что 37 беспилотников сбили над Брянской областью, 22 — над Курской, по 11 — над Калужской и Московским регионом.

Еще четыре дрона уничтожили над Тульской областью, два — над Воронежской областью, по одному — над Орловской, Ростовской и Белгородской областями.

Губернатор Вячеслав Гладков заявлял, что после атаки дрона ранения получила жительница Губкина. Женщину с многочисленными осколочными ранениями и баротравмой доставили в больницу.

Кроме того, Налет беспилотников ВСУ 2 января оставил без света сразу четыре города ЛНР.