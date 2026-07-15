За ночь над Херсонской областью сбили 15 дронов
За ночь над Херсонской областью силы ПВО сбили или подавили 15 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо в «Максе».
«Минувшей ночью наши защитники сбили 15 вражеских беспилотников самолетного типа. Военные держат оборону круглосуточно, оберегая мирные населенные пункты и объекты инфраструктуры. Искренняя благодарность бойцам за выдержку, самоотверженность и ежедневный подвиг», – подчеркнул Сальдо.
За сутки более 100 беспилотников сбили в Курской области: никто не пострадал. Территорию же Белгородской области атаковали 123 раза. Ранения получили пять мирных жителей, трое из них остаются в больницах.