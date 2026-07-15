ВСУ 123 раза атаковали Белгородскую область за сутки

ВСУ за прошедшие сутки 123 раза атаковали территорию Белгородской области. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев .

Удары нанесли по десяти округам, в том числе по Белгородскому, Грайворонскому и Шебекинскому. Ранения получили пять мирных жителей, трое из них остаются в больницах. Над регионом сбили или подавили 91 беспилотник.

«Противник совершил одиннадцать обстрелов с использованием авиации и артиллерии, а также семь раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА», — отметил Шуваев.

Кроме того, во вторник в больнице оказали помощь мужчине, который пострадал 12 июля от детонации дрона в селе Никольском.

В Воронежской области при ночной атаке украинских БПЛА получил ранения один мужчина, ему понадобилась медицинская помощь. Также в регионе повреждения получили три частных дома. Из-за обломков беспилотников там пострадали стены, кровля и забор.