Более 100 беспилотников сбили над Курской областью за сутки
За сутки над Курской областью сбили 105 дронов
За сутки над Курской областью силы ПВО сбили или подавили 105 украинских беспилотников. Кроме того, ВСУ 89 раз применили артиллерию по отселенным районам региона. Никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Хинштейн в «Максе».
«Всего с 09:00 14 июля до 09:00 15 июля сбито 105 вражеских беспилотников различного типа. Враг применил артиллерию по отселенным районам 89 раз. Беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств семь раз», — прокомментировал Хинштейн.
По словам главы региона, в селе Щекино Рыльского района полностью сгорел дом. У еще одного здания повредились угол, остекление и фасад. В деревне Новоивановке того же района пострадала крыша одного дома, еще три домовладения полностью сгорели. Кроме того, повреждения получила крыша одного дома в деревне Рыжевке.
Белгородскую область за сутки атаковали 123 раза. Удары нанесли по десяти округам, в том числе по Белгородскому, Грайворонскому и Шебекинскому. Ранения получили пять мирных жителей, трое из них остаются в больницах.